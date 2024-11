Thesocialpost.it - Incidente in moto sulla statale Sorrentina, morta la 19enne Alessia Piccirillo

Leggi su Thesocialpost.it

Addio ad: Castellammare piange due giovani vite spezzateDopo tre giorni di agonia, il cuore di, 19 anni, si è fermato. La giovane di Castellammare di Stabia era ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale del Mare di Napoli, a causa dei gravi traumi riportati in un drammaticoavvenuto nella notte tra sabato e domenica.Leggi anche: In arrivo forte mareggiata a Genova, l’avviso di Arpal: “Previsti 7 metri d’onda, sarà la più intensa del 2024”viaggiava incon il compagno di classe, Simeon Dimitrov Plemenov, 18 anni, quando la tragedia ha avuto luogo. Lungo l’ex tracciato della, in località Bikini a Vico Equense, Simeon ha perso il controllo della sua Ktm Duke 400, schiantandosi violentemente contro il muretto che delimita la carreggiata opposta.