Ilgiorno.it - Il cerchio magico del ’Toro’ Lucci. Dal Nano al genero di Frank tre dita: "Vedrai cosa combiniamo a Milano"

di Anna Giorgi e Nicola PalmaTrecento chili di hashish piazzati in 48 ore. Una quantità impressionante di “fumo” in arrivo dal Nordafrica. Incassi per 2,7 milioni di euro in sei mesi. Tir col doppiofondo in continuo movimento per inondaree conquistare il monopolio dello spaccio. Con la benedizione di uomini ritenuti vicini alle ’ndrine. Gli atti dell’inchiesta della Guardia di Finanza accreno Lucadi un profilo da narcotrafficante di primissimo livello, in grado di rifornire i clienti a getto continuo e di far fronte anche alla perdi carichi da 180 chili. L’indagine coordinata dal pm della Dda Gianluca Prisco, che ieri ha portato tredici persone in carcere (due sono ancora ricercate) e cinque ai domiciliari, ha ricostruito a ritroso, grazie all’analisi dei messaggi scambiati sull’app criptata SkyEcc, l’intera rete di contatti dell’ormai ex leader indiscusso degli ultrà milanisti, salito agli onori delle cronache nel dicembre 2018 per la foto con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini alla festa dei 50 anni della Sud all’Arena Civica.