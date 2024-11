Lanazione.it - Gualchiere, abbandono e oblio: "Firenze si svegli, serve il restauro"

Sono passati anni dalle ultime notizie che avevano fatto sperare nel recupero delledi Remole, l’opificio 300esco in riva d’Arno in terra ripolese, ma di proprietà del Comune di: nel 2020 la soprintendenza aveva chiesto a Palazzo Vecchio un vero e proprio progetto di, anche se parziale del bene uscito dall’elenco degli alienabili dopo vari tentativi andati a vuoto di venderlo all’asta. Era stato interessato addirittura l’allora Principe, oggi Re Carlo d’Inghilterra per coinvolgerlo in una task force anglo-italiana per salvare il luogo in cui ai tempi d’oro venivano gualcate le lane inglesi destinate alla famiglia reale. L’interessamento del Re era stato confermato dalla visita ai resti dell’opificio di Elizabeth Nobrega Tsakirogloiu, presidente della fondazione Nobrega.