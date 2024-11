Nerdpool.it - GREEN MOON COMICS – In uscita “Blood and mud” di Francesca Perillo e Stefano Cardoselli

Inil 20 novembre peril nuovo graphic noveland Mud, realizzato dache trascina i lettori in una storia gotica e feroce ambientata in un Medioevo oscuro, popolato da uomini, orchi e non-morti.Il racconto si apre con il suicidio della regina Rose, sconvolta dalla misteriosa fuga della principessa Pybba, promessa sposa del principe di Herald. Intanto, un cavaliere senza nome minaccia il regno di Bendtall con un oscuro ultimatum, mentre il principe Sweyn e la saggia Teia tramano per risvegliare un esercito di non-morti e conquistare il trono. Intrighi e battaglie si intrecciano in una lotta di potere senza esclusione di colpi, conducendo Bendtall verso il caos e la rovina. Chi riuscirà a sopravvivere al vortice di sangue e inganni, e a quale prezzo?and Mud mescola elementi classici del fantasy, tra spade e valorosi guerrieri, con le atmosfere cupe dell’horror, dando vita a un racconto che sa affascinare per la sua brutalità medievale e le sue sfumature epiche.