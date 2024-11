Napolipiu.com - Giaccherini gela il Napoli: “Scudetto? Non ci credo. L’Inter è più forte”

L’ex centrocampista azzurro, intervistato dal Corriere della Sera, frena sulle ambizioni della squadra di Conte e indica i nerazzurri come favoriti. Emanuelenon vede iltra le favorite per lo. L’ex centrocampista azzurro, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso i suoi dubbi sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte.“è la squadra più, più attrezzata e più organizzata”, ha dichiarato, che ha poi ammesso: “Nasco e cresco in una famiglia di tifosi nerazzurri, fin quando ho giocato guardavo solo alla mia squadra. Dopo diciamo che mi sono lasciato andare”.Sulla corsadeldi Conte, l’ex calciatore è stato piuttosto scettico: “Non. Antonio sta lavorando per questo ma ci vuole tempo, hanno una rosama non lunghissima, sinceramente non mi aspettavo di vederli primi.