Ilgiorno.it - Festa di compleanno amara. Preso Christian Braidich al ristorante con la moglie

La fuga diFilippoè finita il giorno del suo quarantaduesimo, poco dopo l’ora di pranzo, in undi Mariano Comense in cui stava festeggiando assieme alla. Come un qualunque uomo libero, confuso tra le famiglie del pranzo della domenica. Pochi minuti dopo il brindisi, gli agenti del Nucleo Investigativo regionale della polizia penitenziaria di Milano hanno messo fine all’evasione iniziata il 22 giugno scorso, quando “il ras delle Case bianche“, aveva trovato un varco mentre lavorava nell’officina del carcere di Bollate. Da quel momento era sparito, facendo però partire cinque mesi di indagini per arrivare a localizzarlo. Grazie ad accertamenti progressivi portati avanti dalla Polizia Penitenziaria, si è arrivati a circoscrivere alla Brianza il luogo in cui ultimamente aveva trovato alloggio assieme alla, certamente grazie a conoscenti fidati che gli avevano garantito aiuto e copertura.