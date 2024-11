Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Paventi: «Auguri Inter-News.it! Inter in corsa per tutti gli obiettivi»

Andrea, giornalista sportivo e volto noto di Sky Sport, ha concesso un’vista ain occasione dei 10 anni di attività della testata. Un giudizio sull’inizio di stagione e le sue sensazioni in vista di Verona-sono stati tra i temi trattati., come vede questo inizio di stagione dell’?La stagione può ancora regalare tante soddisfazioni all’, siamo ancora all’inizio. Questo trimestre ci è detto che l’è estremamente competitiva in Europa, dato che sta andando molto bene in Champions League. C’è un campionato che è aperto, ma lo era anche quello dello scorso anno. Tanto che si arrivò a gennaio per iniziare a creare un gap tra l’e le altre, perché la Juventus fino a quel momento era molto vicino.Che differenze intravede rispetto all’dello scorso anno?Adesso le squadre sono di più, con quella di Inzaghi che qualcosina in meno ha avuto sotto il profilo del rendimento individuale, ma anche di resa generale.