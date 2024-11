Elite League l’Italia Under 20 cala il poker contro la Romania | finisce 4-1 al Viola Park

Leggi su Sportface.it

Seconda vittoria consecutiva inper20, cheilalla. Dopo il 3-2 alla Polonia di pochi giorni fa, gli azzurrini di Bernardo Corradi si sono ripetuti, imponendosi con autorevolezza e mandando al tappeto gli avversari con il punteggio di 4-1.Vittoria in ghiaccio già nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Adam Bakoune (Milan), Luca Lipani (Sassuolo) e Raphael Kofler (Sudtirol). Nella ripresa ha trovato la via del gol anche Lorenzo Anghelè (Juventus), su calcio di rigore, mentre nel finale Trica ha segnato il gol della bandiera.“Abbiamo preparato bene la partita e siamo stati bravi a creare il presupposto della palla libera per giocare bene e dare ritmo nella fase di possesso. Questo è un bel gruppo e i nuovi si sono integrati subito bene” ha dichiarato il ct Corradi ai canali della Federazione.