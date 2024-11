Oasport.it - Cup of China 2024: programma, orari, tv, streaming

Volge al termine la fase di qualificazione del circuito ISU Grand Prix-2025 di pattinaggio artistico. Questa settimana, precisamente dal 22 al 24 novembre, si disputerà infatti l’ultima tappa della rassegna itinerante, la Cup Of, in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing.L’evento sarà particolarmente importante in chiave Italia, complice la presenza di due team ancora a caccia per le finali, quest’anno prevista a Grenoble dal 5 all’8 dicembre. Per l’occasione saranno della partita infati i veterani della danza Charléne Guignard-Marco Fabbri, a caccia dell’ultimo atto dopo lo strano esito di Angers, dove hanno centrato solo il secondo posto. Non dovrebbero esserci intoppi per gli allievi di Barbara Fusar Poli, alle prese con una concorrenza nettamente inferiore.