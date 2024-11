Dilei.it - Come realizzare il baking, la tecnica make up che spopola sui social

Quando si dice che le mode ritornano sempre si dice il vero. E questo vale anche quando si parla di bellezza e di tecniche per prendersene cura e per valorizzarci al meglio. Se siete amanti dei, infatti vi sarà senza dubbio capitato di imbattervi in dei video tutorial in cui si mostra la-up del, amatissima dalle celebKim Kardashian, e che punta a opacizzare il viso.Una metodologia che, se è vero che stando sui, in particolare TikTok, è anche vero che non ha nulla di nuovo, ma che anzi veniva giù utilizzata nell’antico Egitto o in epoca vittoriana, trovando poi massimo utilizzo in ambito teatrale. Ma di cosa si tratta esattamente? Visualizza questo post su Instagram Cos’è il-upIlè una-up che sfrutta il calore della pelle con lo scopo di creare una base viso che duri più a lungo e che permetta di avere un incarnato opacizzato, privo di lucidità e oleosità, soprattutto in quelle zone del viso dove è più probabile che si formi, coma la zona T per intenderci.