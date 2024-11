News.robadadonne.it - Angelina Jolie, il red carpet mano nella mano con il figlio Knox

Leggi su News.robadadonne.it

è tornata sul reddopo tre anni di assenza, con un accompagnatore speciale, suo, il più piccolo dei suoi sei figli, gemello di Vivienne Marcheline.La coppia si è presentata insieme ai Governors Awards 2024 che si sono svolti a Los Angeles, mostrando una complicità che ha incantato il pubblico; il sedicenne, molto riservato, era splendido in un tuxedo nero con camicia bianca e cravatta, mentreha scelto un abito vintage dorato della boutique The Kit Vintage di Los Angeles, un pezzo unico non firmato da grandi stilisti.Dopo le vicissitudini giudiziare con l’ex marito Brad Pitt, e la scelta di diversi figli della coppia di adottare unicamente il cognome della madre,vita dell’attrice sembra essere tornato il sereno, provato dalla scelta di presentarsi in pubblico con il più riservato dei suoi ragazzi.