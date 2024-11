Ilfattoquotidiano.it - “All’Inter mi ubriacavo e segnavo. Poi sono arrivato a bere 70 birre in una notte, ho tentato il suicidio”: le rivelazioni di Fredy Guarin

“Inizialmente gestivo la cosa molto bene: midue giorni prima della partita, poi scendevo in campo,uno o due gol, la squadra vinceva. Credo sia nato tutto da una mancanza di coscienza”. Questa la confessione dell‘ex Interai microfoni di Caracol Television, a pochi giorni da quella di un altro ex nerazzurro come Adriano, in cui ha parlato di alcuni momenti durissimi della sua vita come i problemi legati al consumo di alcol. “Ho iniziato a guadagnarmi un nome in Italia e già lì iniziò una questione diversa fuori dal campo”, ammette l’ex calciatore colombiano ritiratosi nel 2021. “Bevevo a casa, in discoteca, al ristorante. Avevo già la mia famiglia e quella cosa era una merda perché sapevo che stavo sbagliando, sia nel lavoro che nelle responsabilità familiari.