Via dal Liverpool, ritorno inaspettato per Chiesa

L’attaccante, ex Juventus e Fiorentina, potrebbe lasciare la Premier League dopo appena sei mesi: c’è l’idea a sorpresaNon l’impatto che ci si aspettava con 78 minuti in campo distribuiti in 3 presenze in tutte le competizioni e un assist all’attivo. Al momento di trasferirsi alerano tutt’altre le aspettative di Federicoche sognava di imporsi in un campionato prestigioso e difficile come la Premier League.Via dalper(LaPresse) – Calciomercato.itFinora non è andata così, complice anche qualche problema fisico di troppo che, in un campionato dall’alta intensità come quello inglese, ha costituito un ostacolo fin qui insormontabile. L’ultima apparizione risale al 28 settembre, panchina contro il Bournemouth, poi tanta tribuna per l’ex Fiorentina e Juventus, tanto che si parla di un possibile addio ai Reds a gennaio, con unin Serie A che è dato come una possibilità.