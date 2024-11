Ilfattoquotidiano.it - Valditara alla presentazione della Fondazione Cecchettin accusa “l’immigrazione illegale”. E sminuisce la lotta al patriarcato: “Non risolve i problemi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mentre GinoCamera ha invocato l’impegno di tutti perché “la violenza di genere è un fallimento collettivo“, il ministro dell’Istruzione Giuseppeha deciso di inviare un videomessaggio dove, tra le varie cose, ha evocato “” come una delle cause legate “all’incremento dei fenomeni di violenza sessuale”. E non solo: ha sminuito la “al” come soluzione contro la violenza strutturale contro le donne perché “ideologica” e che “non porta soluzioni”. L’intervento è stato mandato in onda durante laa Montecitoriodedicataragazza uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta un anno fa. E le parole del padregiovane, concentrate sullla necessità di “unire le forze”, hanno mostrato una totale discrepanza di toni e intenti rispetto a quanto detto dal ministro dell’Istruzione.