Iltempo.it - Tutti a Sinnerlandia. De Filippi e Toffanin regine del pomeriggio

Leggi su Iltempo.it

Ascolti Tv, quelli di ieri, domenica 17 novembre 2024, all'insegna dei grandi eventi sportivi. Su Rai, in prime time, la partita di Uefa Nations League con la vittoria della Francia sull'Italia per 3 a 1, e in fascia preserale su Rai2 la finale delle Nitto ATP Finals 2024 con la vittoria in due set di Jannik Sinner sul tennista statunitense Taylor Fritz. Ma andiamo con ordine, partendo dalla prima serata. Il non entusiasmante risultato degli Azzurri ha conquistato il 35.8% di share pari a una media di 7.722.000 spettatori, aggiudicandosi almeno il primato Auditel. Su Canale5, la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, in concomitanza con la partita della Nazionale ha segnato invece il 14.1% pari a una media di 2.557.000 individui all'ascolto, stabile rispetto a sette giorni fa.