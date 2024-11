Zonawrestling.net - TNA: Trent Seven torna in Italia, il 25 Gennaio lotterà in SAJ

Leggi su Zonawrestling.net

Il wrestler ingleseattualmente militante in TNA ma anche con un passato in WWE nei brand NXT e NXT UK tornerà a lottare inil 25nello show SAJ Photon Ray.Pronto per lui un match titolato Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SAJ Wrestling (@sajwrestling)Pernon si tratta della prima volta chein, già il 4 Novembre 2023 ha lottato a Pero (Mi) all’evento Showdown In Milan per la federazione irlandese OTT in collaborazione con la nostrana MWF.Il 25sarà lo sfidante nella prima difesa titolata del SAJ Openweight Championship Sebastian De Witt che si trova davanti un altro inglese dopo aver sconfitto Luke Jacobs per vincere il titolo il 12 ottobre a Final Bout 3.