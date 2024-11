Amica.it - Stop ai (troppi) pensieri: rimedi semplici all’overthinking

SUCCEDE di solito poco prima di addormentarsi: si affaccia alla mente un pensiero, poi un secondo e via via tanti altri, che per ore s’intrecciano fra loro senza tregua in una folle danza. Belli o brutti che siano, spesso si cede alla tentazione di sviscerarli a uno a uno, finché la testa non comincia a pulsare e il sonno, ormai tardivo, prende il sopravvento, con una scia di spossatezza che poi si paga al risveglio. Si tratta di overthinking. Qualcosa di simile può accadere anche di giorno, magari quando si sta fermi in coda nel traffico o nel corso di una noiosa riunione da remoto: cala l’attenzione e si inizia a ipotizzare, a immaginare, a pianificare, scivolando poco per volta in un mondo parallelo tutto mentale, che ruba energia e allontana dalla realtà.