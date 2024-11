Lanazione.it - Settignanese, partenza sul velluto. Poggio a Caiano ko, ora si sogna

La formazione Allievi B regionali anno 2009 dellaalla ribalta della cronaca. La squadra nella passata stagione ha conquistato il primo posto, insieme alla Floria, nel campionato Giovanissimi regionali, seppur perdendo lo spareggio per la conquista del titolo. Questo ha determinato la possibilità per ladi essere la prima nella graduatoria dei ripescaggi per le categorie Giovanissimi Elite e Allievi B regionali Elite. Durante l’estate il sogno si è realizzato con il doppio ripescaggio avvenuto dieci giorni prima dell’inizio della stagione. Tutto è cambiato, nulla è cambiato però. La squadra Allievi B regionali, allenata da Fabio Zuccaro, ha dovuto ripensare in corsa il proprio obiettivo, pur restando con la stessa rosa, che sarà quello del mantenimento della categoria.