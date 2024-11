Roma frode e riciclaggio | 25 misure

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.57 19 arresti (7 in carcere, 12 ai domiciliari) e 6 obblighi di dimora da parte della GdF del Comando provinciale die del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, su delega della Dda, nei confronti di persone accusate di aver agevolato un'associazione 'ndranghetistica creata dalla cosca Mazzaferro di Marina di Gioiosa Jonica (RC). Sequestrati beni per 7 mln. Emissione di fatture per operazioni inesistenti,,autoe indebita percezione di erogazioni pubbliche, alcune delle accuse.