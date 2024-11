Lanazione.it - “Ridaremo fiducia agli umbri. No a chi sputa”: Proietti, vittoria alle regionali e stoccata a Bandecchi

Perugia, 18 novembre 2024 – “Ridaree speranza è la priorità. Viva l’a che è tornata in mano ai cittadini”. Visibilmente emozionata, speranzosa di vincere ma forse un filo incredula per come laè maturata, Stefaniatrionfaelezioniumbre contro la governatrice uscente di centrodestra Donatella Tesei. Quando arriva nel suo comitato elettorale intorno19 sta staccando, secondo i dati reali che affluiscono dal Ministero dell’Interno, di sei punti l’avversaria a oltre la metà delle sezioni scrutinate. Impossibile qualsiasi rimonta. Arrivano i complimenti al cellulare di tanti leader. Poi la neo governatrice inizia il discorso della: “Grazie a tutti coloro che ci hanno permesso di essere qui a festeggiare, ai partiti,liste civiche, a tutti.