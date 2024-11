It.newsner.com - Questo attore passò dalla povertà al gestire una fattoria

Leggi su It.newsner.com

Riuscite a indovinare l’iconicoche è passato dal vivere in un fatiscente “ appartamento” di New York per soli 150 dollari al mese a possedere una tranquillacon la sua famiglia?Le umili origini disono ben lontanesua attuale vita fatta di animali dae verdure fresche coltivate in casa. Crescendo, ha capito fin da piccolo che voleva fare l’.Dopo essere andato al cinema, tornava a casa e si vestiva subito come uno dei personaggi del film, immergendosi completamente nel mondo della finzione. Il suo giocattolo d’infanzia preferito? Una scatola di vecchi vestiti che la mamma aveva conservato per lui e che lui usava per alimentare la sua immaginazione e la sua creatività.TwitterVoleva la “vita vera”Nel 1976, appena uscito da Philadelphia, si trasferisce a New York per inseguire il suo sogno di recitare.