Lanazione.it - PrimOlio, edizione col botto: oltre diecimila partecipanti

Bagno a Ripoli (Firenze), 18 novembre 2024 -chiude col. Nonostante la pioggia di ieri, la festa dell’olio extra vergine d’oliva ha registratopresenze nei due giorni del weekend. Un grande successo di partecipazione per la 26esima, che ha messo in mostra l’oro verde e i prodotti di40 aziende olivicole e agricole del territorio all’Olio point ai giardini Nano Campeggi ai Ponti. Grandissima affluenza anche agli stand dello street food, delle scuole, delle associazioni di volontariato e, su via Roma, ai banchi dei commercianti e degli artigiani di Cna. “È stata un’partecipatissima, una bellissima festa. Un ringraziamento di cuore va a tutti coloro che hanno contribuito a realizzarla. Abbiamo avvertito grande entusiasmo, sia da parte del pubblico, sempre più esigente e attento a scegliere un olio di qualità, sia da parte dei produttori – commentano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora all’agricoltura e allo sviluppo economico Paola Nocentini -.