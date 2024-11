Iltempo.it - Offensiva delle toghe rosse contro politici e giornalisti: "Non scrutate la nostra vita"

Non si placano le tensioni fra politica e magistratura. Il Comitato direttivo centrale dell'Anm, riunito a Roma, approva una delibera con cui mette nero su bianco che «ritiene, per la gravità del momento, di dover assumere adeguate iniziative e pertanto inogni attore politico al rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri e di autonomia e indipendenza dell'ordine giurisdizionale». Per l'occasione sono presenti i protagonisti dello sdi questi giorni. Accanto al presidente Giuseppe Santalucia siede Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica che per prima a metà ottobre non ha convalidato il trattenimento dei primi migranti portati nei centri in Albania. Anche visivamente la sintonia di posizioni è evidente. La delibera approvata all'unanimità viene inviata anche al Consiglio superiore della magistratura (Csm) «per le valutazioni dell'organo di governo autonomo e per le conseguenti iniziative a tutela della indipendenza e dell'autonomia della magistratura».