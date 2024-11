Rompipallone.it - Milan, trovato il vice Theo: può arrivare quasi gratis

Ilhail giocatore che può ricoprire il ruolo didiHernandez: i rossoneri possono prenderlo a gennaio a poco prezzo.Ilsi muoverà a gennaio per cercare di migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Questa prima parte di stagione ha fatto emergere delle carenze che Ibrahimovic e Moncada vogliono andare a colmare nel prossimo mercato invernale. Tra le varie zone del campo che necessitano di un intervento da parte della dirigenza c’è anche la fascia sinistra, dato cheHernandez non sta offrendo il suo rendimento migliore da quando veste la maglia rossonera. In questi ultimi mesi le prestazioni del laterale francese hanno lasciato un po’ a desiderare e per questo il club di via Aldo Rossi si sta guardando intorno per trovare undi spessore.L’intenzione delè anche quella di cautelarsi nel caso le trattative per il rinnovo di contratto diHernandez non dovessero andare a buon fine.