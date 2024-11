Milan Reijnders | Non è tardi per lo Scudetto ci sono tante squadre in pochi punti

Leggi su Sportface.it

“Non penso sia troppoper lo, cipochein. Ilsta evolvendo come squadra e le cose miglioreranno.fiducioso per la partita contro la Juventus“. Ha parlato così Tijjanidopo il successo della sua Olanda sull’Ungheria, al portale Gianlucadimarzio.com. Il centrocampista olandese non nasconde obiettivi e ambizioni della sua squadra: “In Champions League abbiamo il destino nelle nostre mani, il nostro obiettivo però è quello di finire tra le prime otto. L’unico modo per riuscirci è vincendo le partite“. In agenda c’è poi il rinnovo col club rossonero: “Stiamo discutendo del rinnovo in questo momento ma di più non posso dire. Però mi vedo nelfino dentro la trentina. È uno dei club più belli del mondo ed è un onore giocarci. Indossare la maglia numero 14 di Cruijff poi è molto speciale e iofelice ao“.