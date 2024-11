Movieplayer.it - Luke Newton e Lucy Hale star di White Mars, film sci-fi girato ai Cinecittà Studios di Roma

Ledel piccolo schermosaranno i protagonisti del thriller sci-fi, le cui riprese sono in corso a. Ladi Bridgertonsarà il co-protagonista di un nuovo thriller sci-fi intitolatoaccanto a, conosciuta per il suo ruolo da protagonista in Pretty Little Liars. Le riprese sono attualmente in corso a, presso i, e verranno realizzate interamente in un ambiente virtuale. Cosa raccontaAl centro della trama c'è la microbiologa Sammie, la parte affidata a, che insieme a Leo, ruolo di, cerca di salvare i propri colleghi dopo che un'entità malvagia entra in azione per ucciderli tutti.sarà diretto da Martin .