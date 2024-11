Ilprimatonazionale.it - La mamma di Pamela Mastropietro scrive a Bergoglio, chiedendo di non dimenticare le ragazze uccise da immigrati

Roma, 18 nov – Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Alessandra Verni,di, indirizzata a papa Francesco IPNLa lettera aperta delladiPapa Francesco, Le scrivo da un letto di ospedale per essere operata di carcinoma alla mammella e La prego di non rimanere ancora indifferente davanti a tanto dolore, causato dalla perdita di mia figlia. Mi perdonerà se Le scrivo pubblicamente ma penso sia l’unico modo perché queste mie parole Le arrivino, dati anche i Suoi tanti impegni importanti per la pace e le varie ingiustizie nel mondo. Le chiedo, però, di nonanche l’ingiustizia perpetrata su mia figlia. Spero, con questa lettera, Lei possa Ascoltare il mio grido di aiuto, perché non so più a chi rivolgermi su questa terra.Mi presento, sono Alessandra Vernidi