Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese non sbaglia. I Portuali si arrendono

DORICA 0DORICA: S. Tavoni, Ragni, Candolfi, Girolimini, Savini, F. Tavoni, Testoni (46’ Lucesoli), Sassaroli (87’ Franca), Rragami (58’ De Marco), Mascambruni (62’ Gioacchini), Vitucci (67’ Guzzini). All. Ceccarelli.: Gagliardini, Grillo, Vanzan (79’ Nicolosi), Mastrippolito, Lucero, Bongelli, Ciattaglia (91’ Del Moro), Nasic (83’ Cirulli), Cognigni, Ruani (67’ Gomis), Vrioni (72’ Oses). All. Possanzini. Arbitro: Nonnato di Rovigo. Reti: 41’ Vrioni, 90’ Cirulli. Note: amm. Bongelli, Nasic, Grillo, Sassaroli, Ragni, Ruani, Cognigni, Gagliardini; rec. 1’+6’; spett. 400 circa; nel prepartita iomaggiano Stefano Tognetti, il tifoso dellascomparso di recente. Otto anni dopo l’ultima volta, allora per la sfida contro l’Ancona (0-1, rete di Quadri), lasbanca (ancora) il Del Conero e supera iDorica 0-2, blindando il secondo posto in classifica alle spalle del Chiesanuova.