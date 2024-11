Lapresse.it - Italia-Francia 1-3, gli Azzurri KO a San Siro

Chi la fa, l’aspetti. Lasi prende la rivincita sull’vincendo per 3-1 a Sannel match, stesso punteggio con cui glisi erano imposti a Parigi, nell’ultima giornata di Nations League. Un risultato che arride alla squadra di Deschamps, che chiude il girone al primo posto grazie alla differenza reti generale.Fatale all’il pareggio all’Olimpico contro il Belgio. Protagonista inatteso della partita una vecchia conoscenza del calciono, l’ex centrocampista della Juventus Rabiot, autore di una doppietta. L’altra rete francese è in realtà un autogol di Vicario su punizione di Digne.Non basta alla squadra di Spalletti il gol di Cambiaso. Un’che ha sofferto la possente fisicità dei giocatori francesi, soprattutto a metà campo. È mancato il supporto di Retegui in avanti, sopraffatto dai due giganti della difesa transalpina Koundé e Saliba, mentre Kean solo nel finale si è reso pericoloso.