Italia-Francia 1-3 Dimarco | Non possiamo prendere così tanti gol su palla inattiva

“Abbiamo giocato un’ottima gara e creato tanto. Una sconfitta è una sconfitta, ma abbiamo affrontato una Nazionale forte. Sicuramente impareremo anche da questo ko. I primi trenta minuti ci siamo allungati un po’ e ci hanno colto impreparati. Dopo il gol ci siamo riorganizzati e da inizio secondo tempo credo che non ci sia stata partita. Peccato aver preso il secondo gol di Rabiot, ci ha tagliato le gambe”. A dirlo è stato l’esterno dell’Federico, ai microfoni di Rai Sport, al termine della partita persa 3-1 contro la. “Ci sono cose da migliorare, una squadra come noi non puògol da. I loro tre centrocampisti sono stati a uomo sui nostri centrocampisti, noi non siamo stati puliti tecnicamente e a questo livello fa la differenza”, ha spiegato poi il calciatore dell’Inter.