Inter al via l’ultimo allenamento ‘ridotto’ | domani sette rientri! – Sky

Iniziato l’dell’con il gruppo ridotto ai minimi termini per Simone Inzaghi.attesi.IL PROGRAMMA – Iniziato l’ad Appiano Gentile dell’. Con l’organico ridotto all’osso, l’allenatore Simone Inzaghi ha programmato una serie di allenamenti per lavorare con chi è rimasto a Milano. Gli allenamenti, avviati oggi, davedranno pure il rientro dei primi nazionali. La ripresa del campionato è fissata per il 23 novembre, quando l’affronterà il Verona. Una trasferta insidiosa che Inzaghi spera di preparare con una rosa completa e, si auspica, senza ulteriori imprevisti dal punto di vista fisico. Ovviamente c’è sempre da monitorare la situazione legata ad Hakan Calhanoglu., ultimoa ranghi ridotti:RIENTRO – La rosa ridotta a causa delle convocazioninazionali ha offerto ad Inzaghi, nei giorni scorsi, una preziosa occasione per lavorare su schemi e sinergie mirate, un investimento fondamentale in vista dei prossimi impegni.