Gaeta.it - Incidente stradale a Torino: ciclista travolta da auto in un incrocio pericoloso

Un pomeriggio apparentemente tranquillo aè stato scosso da un graveche coinvolge una, coinvolta in un sinistroavvenuto il 18 novembre 2024. L'episodio, accaduto intorno alle 13 all'fra corso Galileo Ferraris e via Fratelli Carle, evidenzia le problematiche di sicurezzache affliggono la città. Un veicolo Seat ha investito la donna mentre era in sella alla sua bicicletta, portandola a subire una sospetta frattura al braccio. Il servizio di emergenza, rappresentato dalla Croce Verde, ha prontamente soccorso la vittima, trasportandola all'ospedale CTO per ricevere cure adeguate.Il soccorso immediato dell'agente penitenziarioNel momento in cui si è verificato l', un agente di polizia penitenziaria che si trovava nelle vicinanze non ha esitato a prestare la sua assistenza.