Il trionfo di Don Pasquale al Donizetti | in una società divisa e materialista vince l’amore

Un moderno dramma borghese, che supera con coraggio gli schemi dell’opera buffa regalando momenti di straordinaria intensità emotiva. Domenica 17 novembre la messa in scena di “Don”, terzo titolo delOpera 2024 (repliche 22 e 30 novembre), ha confermato la capacità del compositore bergamasco di parlare alle persone di ogni epoca.Sul palco una grande bacchetta, quella di Iván López Reynoso, che ha diretto in maniera decisa e impeccabile l’orchestraOpera. La partitura ha rivelato una un connubio perfetto di ironia e riflessione. Questo equilibrio è stato reso evidente già dall’ouverture, dove il solo di corno ha catturato l’attenzione degli spettatori, immergendoli in un clima intimo e raffinato. Questa produzione delOpera, realizzata in collaborazione con l’Opéra de Dijon, dimostra ancora una volta come la musica e il teatro possano offrire uno spazio per il dialogo e la riflessione, ricordandoci che, in una, è, in tutte le sue forme, a trionfare.