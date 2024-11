Quotidiano.net - Il Papa sull’orrore a Gaza: "Indagare se è genocidio". Ira d’Israele: vuole isolarci

L’aveva evocato a porte chiuse, ricevendo in Santa Sede un gruppo di palestinesi, adesso il, da più parti imputato ad Israele, illo esplicita pubblicamente. Ma non come una realtà di fatto acclarata, quanto piuttosto come un’ipotesi da sottoporre ad un’indagine accurata. Francesco interviene sul punto nel suo ultimo libro incentrato sul prossimo Giubileo in un rapido ed interlocutorio passaggio che, se incassa i ringraziamenti dal fronte palestinese, risulta più che sufficiente a suscitare l’irritazione israeliana. "A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un– scrive Bergoglio in La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore, da domani in libreria –. Bisognerebbecon attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionalì".