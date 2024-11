Lettera43.it - Elezioni regionali in Emilia-Romagna: i risultati in diretta

Si sono chiuse alle 15 le urne per lein, dove i cittadini sono stati chiamati al rinnovo anticipato del Consiglio regionale dopo le dimissioni del governatore Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento europeo a giugno. I candidati alla presidenza della Regione sono quattro, ma la vera sfida è tra Michele De Pascale di centrosinistra ed Elena Ugolini di centrodestra.15.00 – Secondo i primi exit poll De Pascale è in vantaggio al 53-57%Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai, che si basano sui sondaggi svolti fuori dai seggi, De Pascale risulta avanti al 53-57%, mentre Ugolini appare al 39-43%. L’affluenza alle ore 15, (dato parziale con 1.313 sezioni su 4.529), è al 44,62%. Nel 2020, quando però si votava solamente di domenica, l’affluenza alle 23 negli stessi comuni fu del 66,32%.