Iodonna.it - «Darà voce e sostegno a chi non può più urlare e a chi vive nella paura» ha detto alla Camera il papà di Giulia, Gino Cecchettin

Leggi su Iodonna.it

Roma, 18 nov. (askanews) – «Siamo qui per dare forma concreta a un sogno che ha un valore immenso perché è nato da una tragedia immane. Perché è così che spesso funziona la vita: ci prende per mano e ci porta a compiere i passi più luminosi, a scorgere una strada quando tutto sembra perduto. A volte, e non è retorica, quando si affrontano sofferenze tali che potrebbero togliere qualsiasi speranza e prospettiva, la vita ancora ti sorprende offrendoti la possibilità di trasformare il dolore in significato, la perdita in impegno, l’oscurità in azione. Oggi sono qui per parlarvi proprio di questo, di uno scopo, che ha trovato radici nel ricordo die che oggi prende formaFondazione»: lo ha, nel suo interventoSala della Regina delladei Deputati per presentare la nascita e i programmi della Fondazione intitolatafiglia