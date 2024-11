Gaeta.it - Casal Grottoni: le nuove edificazioni nel Municipio IX preoccupano i residenti

Facebook WhatsAppTwitter In una città dove il consumo di suolo continua a essere una questione delicata, il caso disolleva interrogativi sul futuro e sulla sostenibilità dell’area. Questo progetto, da tempo contestato dalla comunità locale, prevede la trasformazione di un’area commerciale in residenziale. La proposta ha suscitato preoccupazione, soprattutto nel Torrino, un quartiere già vulnerabile dal punto di vista ambientale e densamente popolato. Ie i comitati locali temono che ulteriori costruzioni possano aggravare la situazione.Un progetto contestato daiIl progetto disi presenta come l’ennesimo esempio di come l’urbanizzazione possa stravolgere il tessuto sociale e ambientale di una zona. I comitati locali e ihanno da sempre espresso la loro opposizione, sottolineando come la trasformazione di spazi commerciali inresidenziali non solo aggravi la già complicata situazione abitativa, ma comprometta anche il fragile equilibrio ecologico presente nella zona.