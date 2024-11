Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Il Gladiatore 2 domina il weekend

Il kolossal Il2 ha vinto il Boxnel suod’esordio, ma buona è stata anche la tenuta di Il ragazzo dai pantaloni rosa.Secondo i dati raccolti da Cineguru, il terzodel mese di novembre ha prodotto un incasso complessivo molto importante da 10,13 milioni di euro, in aumento del 6% circa rispetto allo stessodello scorso anno, quando in testava il film eventono C’è ancora domani. A dare la spinta decisiva, come anticipato, è stato l’esordio ottimo di Il2, ma anche quello di Giurato numero 2 e la tenuta di Il ragazzo dai pantaloni rosa.Il nuovo tuffo di Ridley Scott nell’antica Roma ha profuso un incasso all’esordio di 3,69 milioni di euro, con una media per sala di oltre 7 mila euro. Fare confronti col primo capitolo risulta abbastanza difficile, questo per vari motivi, tra cui la durata delnel 2000 (tre giorni invece degli attuali quattro) e del valore dell’inflazione.