Ilrestodelcarlino.it - Bertaccini, esordio indimenticabile. Entra in campo e la nazionale vince

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un sorrisone con lo speciale berrettino che si dona a chi colleziona il primo ’cap’ in azzurro. La maglia col numero 23 appesa negli spogliatoi non è più solo un sogno per Giulio, 23enne trequarti centro del Valorugby che ieri ha debuttato in. Una giornataper il ‘diavolo’ che èto al 61’, giocando una ventina di minuti nella grande vittoria in rimonta contro i rognosi “Lelos“ della Georgia allo stadio Marassi di Genova nel trittico di test match dell’Autumn Nations Series, utili al ct Gonzalo Quesada per scegliere la spedizione al Sei Nazioni. E proprio tre minuti dopo l’ingresso diè arrivata la meta del sorpasso di Fusco che con la successiva trasformazione di Garbisi è valso il 20-17 finale.non aveva trovato spazio nella prima gara del 9 novembre scorso a Udine contro i Pumas dell’Argentina.