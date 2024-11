Ilgiorno.it - Babygang tenta di rapinare coetaneo. Bloccati in due, uno armato di coltello

Giovanissimi e “in branco“ terrorizzano e rincorrono unalla mano, per rapinarlo, si pensa, del monopattino elettrico. Scatta l’allarme, arrivano i carabinieri e ne fermano due: sono un diciassettenne e un quindicenne rispettivamente di origine dominicana e peruviana, entrambi denunciati perta rapina. Uno dei due è stato trovato in possesso di un. Era molto più folto, almeno una quindicina di ragazzi, il gruppo protagonista, l’altra sera poco prima della mezzanotte, della brutta sequenza consumatasi in viale Assunta, poco lontano dalla stazione della metropolitana, peraltro sotto gli occhi di vari cittadini attoniti. Un ragazzo in fuga, a bordo del monopattino, e dietro il gruppone di inseguitori, si pensa tutti minorenni, alcuni con in mano il, altri intenti a roteare cinture con fibbia pesante.