Anteprima24.it - Alcol a minori, droga e armi: a Benevento controlli nelle zone della movida

Tempo di lettura: 2 minutiNello scorso fine settimana la Polizia di Stato, con l’ausilio di autopattuglie del Reparto prevenzione crimine Campania ha svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati ad intensificare la vigilanza delle aree urbane, delleperiferiche e delle principali arterie viarie del Capoluogo.Nel corso di tali servizi sono state controllate 82 persone, di cui 13, e n.26 autovetture.Servizi di prevenzione e vigilanza sono stati svolti anche nel centro storico notoriamente interessato nel fine settimana da una massiccia presenza di giovani.Nel corso di tali servizi personaleSquadra Mobile sorprendeva nel centro storico un giovane in possesso di 3,25 grammi di hashish.Personale dell’U.P:G.S.P. inoltre deferiva nel corso di tali servizi un noto pluripregiudicato per detenzione illegale di un coltello e deferiva altra persona per violazione di provvedimento amministrativo (Dacur) emesso dal Questore dinel 2024 in quanto sorpreso in Piazza Risorgimento, luogo in cui non poteva stazionare.