Gaeta.it - Aggressione a Giugliano: ragazzino accoltellato per un pallone, in corso le indagini

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico si è verificato a, dove un ragazzo di 13 anni ha subito un’con un coltello, apparentemente scatenata da un innocuo gioco di. Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto, mentre la comunità esprime preoccupazione per la sicurezza dei giovani.La dinamica dell’accadutoNella serata di ieri, il giovane ferito si è recato presso l’ospedale San Giuliano, accompagnato dai familiari. Qui i medici hanno riscontrato una ferita d’arma da taglio sulla coscia sinistra. Secondo le prime testimonianze, il 13enne stava giocando a calcio in compagnia di amici quando è stato avvicinato da un altro bambino, di soli 10 anni. Quest’ultimo, spinto dalla volontà di appropriarsi del, avrebbe reagito in modo violento dopo il rifiuto del quattordicenne, infierendo su di lui con un coltello.