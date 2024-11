Oasport.it - VIDEO Sinner-Fritz 2-0, la sintesi della finale a senso unico delle ATP Finals

Tutti a lezione dal Maestro Jannik. L’altoatesino ha scritto per l’ennesima volta una pagina indelebile di sport, diventando il primo italiano a vincere una ATP. L’impresa – che diciamocelo, era nell’aria già da diverse ore – è stata compiuta nel tardo pomeriggio di oggi sul campo indoor dell’Inalpi Arena di Torino, dove il numero uno al mondo ha sconfitto senza patema alcuno lo statunitense Taylorper 6-4 6-4.Un successo a lungo sognato, soprattutto dopo la sconfitta dello scorso anno contro Novak Djokovic, ma finalmente ottenuto con margine e merito. Per comprendere quanto fatto dal fenomeno di Sesto Pusteria basta pensare che non ha mai concesso un set durante tutta la duratarassegna, sintomo di uno stato di grazia che, speriamo, potrà tornare utile anche per l’imminente faseCoppa Davis.