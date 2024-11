Anteprima24.it - Tra solidarietà e sensibilizzazione: successo per la passeggiata rosa di Cusano Mutri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiAncora unper l’iconica Walk for the Cure, laa sostegno dei progetti di Komen Italia, organizzazione attiva da oltre 25 anni nella lotta ai tumori del seno, stavolta nella suggestiva cornice di.In un clima die di festa decine di magliette bianche, simbolo dell’iniziativa, hanno attraversato il borgo sannita per recarsi dinanzi alla Chiesa di Santa Croce al Monte Calvario, per una speciale lezione di stretching ed un momento di convivialità.“La tappa dirappresenta per l’intero comitato campano di Komen Italia, un importante, la prova che il tumore del seno fa oggi meno paura, se lo si affronta con la prevenzione e la ricerca. La bellissima mattinata che abbiamo condiviso, rappresenta il primo di una lunga serie di eventi che Komen ha intenzione di portare ae nelle comunità limitrofe, oltre che nell’intera provincia di Benevento”.