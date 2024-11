Lettera43.it - Tra classifiche, nuove uscite e Sanremo il pop prepara la rivincita sulla trap

«Che fantastica storia è la vita», cantava ormai 21 anni fa Antonello Venditti. Parole sante. Parole che suonano profetiche. Perché, diciamolo piano, sottovoce, oggi i giovanissimi direbbero in Asmr, ma sembra proprio che stiamo assistendo alladel pop nei confronti della.In vetta alla classifica dei singoli Olly e Angelina Mango, Alfa, Cremonini, Achille Lauro e Sal Da VinciDa oltre un mese, miracolosamente, la classifica Fimi dei singoli non è più un lungo elenco di brani cantati, si fa per dire, da artisti che praticano la, al limite il rap. Piantonano stabilmente tra i primi cinque, certo con qualche incursione di quelli che in guerra si chiamavano guastatori, Olly e Angelina Mango con Per due come noi, in ottima compagnia di Alfa con Il Filo rosso, di Cesare Cremonini con gli oltre cinque minuti di Ora che non ho più te, dello stesso Achille Lauro, un tempoper ora crooner con Amore Disperato, e l’exploit sorprendente di Sal Da Vinci.