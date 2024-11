Bergamonews.it - Sinner chiude l’anno in bellezza: vince le Finals a Torino da numero uno del mondo

Con un percorso impeccabile, senza concedere nemmeno un set per tutto il torneo, Janniksi è laureato campione delle ATP.Un torneo senza storia, dominato dal classe 2001 di Sesto Pusteria, che ha annientato in serie De Minaur, Fritz, Medvedev e Ruud, per poi ribattere nuovamente Fritz nella finalissima. 2-0 (62 64) il finale del match che ha incoronato.L’americano era stato avversario anche in finale allo US Open, uno dei due slam vinti in stagione dall’azzurro, che aveva iniziato conquistando l’Australian Open a gennaio.scorso alla prima partecipazione alleera arrivato fino in finale, salvo poi perdere da Novak Djokovic in due set. Questa quindi perè la prima vittoria, in un PalaAlpitour che non ha mai fatto mancare il suo supporto.Stagione finita? Neanche per sogno: il prossimo appuntamento per Jannik sono ora le finali di Coppa Davis a Malaga, dove l’Italia difende il titolo conquistatoscorso dopo quasi cinquant’anni: appuntamento a Malaga dal 20 al 24 novembre, in quello che – tra l’altro – sarà l’ultimo torneo della leggendaria carriera di Rafa Nadal.