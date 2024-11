Serie A femminile 2024 25 Roma-Lazio oggi in tv | orario e come vederla in streaming

Leggi su Sportface.it

Alle 15:30 di domenica 17 novembre,scenderanno in campo allo Stadio Tre Fontane in occasione della decima giornata di/2025. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, Rai Due e sulla piattaforma online Rai Play.Le giallorosse occupano il quarto posto a quota 18 punti, ma in caso di vittoria si porterebbero a -1 dalla seconda posizione. Soltanto 6 invece i punti conquistati dalle biancoceleste, che hanno un margine minimo (+3) sull’ultimo posto. Diametralmente opposto anche il momento di forma dei due club: laè reduce da tre successi, mentre lada tre ko.DATA: Domenica 17 novembre: 15:30TV e: Dazn, Rai Due, Rai Play/25,in tv:inSportFace.