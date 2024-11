Sport.quotidiano.net - Sella, appuntamento con la storia. A Pesaro per pescare un altro jolly

Lafa tappa con la. Questa sera, biancorossi di scena a(palla a due ore 18, arbitrano Caforio, Grappasonno e Gai), per la quinta gara nel giro di due settimane, dopo il tris vincente Brindisi-Piacenza-Cremona, che ha migliorato sensibilmente la classifica della Benedetto. Due Scudetti, due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, sommate a 35 stagioni di Serie A, a fare da contorno ad una trasferta che, comunque andrà, sarà da ricordare per Cento e per i centesi, mentre la VL, dal canto suo, si augura che questi 40 minuti possano rappresentare una prima svolta di un campionato burrascoso, in linea con un 2024 caratterizzato dall’amara retrocessione dopo 16 anni filati al piano superiore. Numeri alla mano, infatti,si presenterà a questocon due punti in meno rispetto ai ragazzi di Di Paolantonio e soltanto a +2 sul fanalino di coda Piacenza, ragion per cui sarà battaglia vera sul parquet.