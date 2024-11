Amica.it - Rosso e beige: l’abbinamento colore da provare ora

In cerca di una combinazione raffinata ma appariscente per elevare il proprio stile dell’inverno 2024/2025?unisce calore e audacia in modo impeccabile, puntando tutto su silhouette uniche. Il, con la sua carica energetica, viene bilanciato dalla tonalità neutra e avvolgente del, dando vita a outfit eleganti e moderni, perfetti per la stagione fredda. L’idea look da cui prendere spunto arriva direttamente dalla sfilata FW 24/25 di Carven, dove questa coppia cromatica da il meglio di se in una mise adatta a differenti occasioni., come li abbina CarvenIl look di Carven da cui prendere spunto si distingue per l’equilibrio tra audacia e raffinatezza, grazie alla combinazione di un topintenso con pantalonidalle linee morbide e strutturate.