Oasport.it - Pattinaggio artistico: incredibile al Finaldia Trophy! Un errore di Gilles-Poirier regala la vittoria a Fear-Gibson

Leggi su Oasport.it

Termina con una sorpresa clamorosa l’ultima prova valida per il Finlandia2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 didi figura andato in scena questo weekend in Finlandia, precisamente presso l’Ice Hall di Helsinki. Nella danza sul ghiaccio infatti a spuntarla sono stati Lilah-Lewische, esattamente come successo a Skate America, hanno approfittato dei passaggi a vuoto dei diretti avversari, in questo caso i quotatissimi Piper-Paul, staccando il pass per le finali di Grenoble a punteggio pieno.Ma cosa è successo? I canadesi, in testa dopo la rhythm dance con due punti e mezzo di vantaggio, hanno pagato dazio per via di una caduta del cavaliere arrivata in coda nell’ultimo set di twizzles. Un passaggio a vuoto pesante che ha inchiodato il loro punteggio in quota 116.